Акция «Шаги здоровья» прошла в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске в минувшую субботу прошла очередная акция «Шаги здоровья». Ее организовали в городском парке «Динамо». Для желающих прошла тренировка цигун, а потом лекция о том, как избежать осложнений при сахарном диабете.

- При сахарном диабете могут развиваться осложнения со стороны глаз, почек, сердца, головного мозга, ангиопатия и полинейропатия с развитием диабетической стопы вплоть до гангрены. Всего этого можно избежать, соблюдая диету, двигательную активность, вовремя принимая лекарства, нормализующие сахар крови, и регулярно проверяя уровень глюкозы в крови, - рассказала специалист клинико-диагностического центра Ирина Жиляева.

Она отметила, что многие годами не догадываются, что уже больны диабетом. И чтобы вовремя узнать о нем, нужно пройти диспансеризацию. Обследование проводится бесплатно в поликлинике по месту жительства.

В конце разговора хабаровчанам вручили буклеты и листовки, а затем они прошли маршрут здоровья.

Такие мероприятия не единичны, они проводятся уже давно и регулярно. Следующая акция пройдет 22 июля в 11:00 в городском парке имени Юрия Гагарина. На этот раз участникам расскажут о профилактике заболеваний щитовидной железы.

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