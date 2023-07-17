Дождь испортит погоду в Хабаровске 18 июля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителям краевой столицы лучше подготовиться к возможным осадкам, которые прогнозируют синоптики на 18 июля в Хабаровске. Погода во вторник будет переменчивой. Кратковременные дожди немного остудят воздух, что создаст комфортные условия для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе.

Ночью температура воздуха будет колебаться в диапазоне от +14 до +16 градусов. Днем столбик термометра покажет от +26 до +28 градусов. Ветер будет дуть с востока со скоростью 2-7 метров в секунду.

Чтобы погода не застала врасплох, хабаровчанам советуют брать с собой зонты и кофты, выходя их дома.

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