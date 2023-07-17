Благоустройство набережной в Амурске оценил губернатор Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев отправился с рабочей поездкой в Амурск. Он оценил, как проводится благоустройство общественных территорий. В этом году в регионе появится 87 мест отдыха на 370 миллионов рублей. За последние четыре года отремонтировали 481 территорию, сейчас работы идут в Амурске.

- Территория вдоль берега реки в городе впервые была отобрана жителями для благоустройства по нацпроекту четыре года назад. Они захотели преобразить это место. На работы было направлено более 19 миллионов рублей. Набережная стала настолько популярной, что, получив долгожданную комфортную общественную территорию, жители Амурска решили не останавливаться на достигнутом и два года подряд выбирали продолжение ее благоустройства. Активность и настойчивость жителей дали такой отличный результат - комфортное, безопасное и современное пространство на открытом воздухе, - сказал Михаил Дегтярев.

В 2020 году на набережной провели работы на 24,5 миллиона рублей, в следующем - на 3,4 миллиона. На эти деньги здесь сделали пешеходную зону, освещение, пляж с лестницей, ограждениями и раздевалками. В этом году оборудовали еще зоны отдыха и установили скульптуру ангела-хранителя. Теперь эти 25 тысяч квадратных метров стали изюминкой города.

Также губернатор отправился в поездку по району, где посмотрел на работу детского центра «Орбита» - одного из трех муниципальных лагерей. Дети питаются шесть раз в день, большую часть времени проводят на свежем воздухе, уделяется внимание патриотическому воспитанию.

Также Михаил Дегтярев побывал в ледовом хоккейном комплексе, где работают секции фигурного катания и хоккея. Здесь занимаются больше 250 детей, которые показывают результаты, завоевывая медали на соревнованиях. Ветераны, ребята из детских домов и интернатов заниматься могут бесплатно.

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