Разрешить службам тушить ландшафтные пожары предлагают в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровском крае планируют изменить нормативную базу и наделить лесопожарные службы полномочиями для тушения ландшафтных пожаров. Такое поручение дал губернатор Михаил Дегтярев.

Пожарная обстановка в регионе осложняется, и если с некоторыми возгораниями еще можно работать, то в каких-то ситуациях возникают проблемы.

- Лесопожарные формирования у нас не имеют полномочий по тушению ландшафтных пожаров. Это анахронизм. Надо срочно менять нормативную базу, все приказы, распоряжения. Горит в трех метрах от леса, и не можем тушить, это глупости. Нужно быть гибкими. Поручение такое даю, - сказал губернатор.

По словам главы региона, ландшафтные пожары являются причинами лесных. Поэтому он поручил министерствам транспорта и промышленности проработать вопрос привлечения оператора мониторинга ландшафтных пожаров с использованием беспилотников.

Сейчас в крае горит почти 135 тысяч гектаров леса, площадь возгораний только растет. Только 14 июля в регионе было охвачено огнем на 40 тысяч гектаров меньше. По данным на утро 17 июля, в регионе зафиксировано 67 термоточек. Локализовать удалось пока только две. За сутки потушили четыре возгорания, появилось еще три новых. С огнем борются 454 человека, 46 единиц техники и 10 воздушных суден.

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