Пьяная женщина сбила четырехлетнего ребенка на велосипеде в Хабаровском крае

Пьяная женщина сбила четырехлетнего ребенка на велосипеде Фото: ГИБДД Комсомольска

Четырехлетний мальчик на велосипеде попал под колеса иномарки в Комсомольске-на-Амуре. Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 16 июля.

Все случилось около 18:55. Ребенок катался во дворе дома №38/2 по улице Дзержинского на велосипеде, развлекался и веселился, когда на него вылетела иномарка.

- 36-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Toyota Chaser, при заезде во двор совершила наезд на ребенка, который катился по пешеходной дорожке слева направо по ходу движения транспортного средства в сопровождении родителей, - рассказали в ГИБДД Комсомольска-на-Амуре.

Автомобиль женщина водит 23 года, за последние два к административной ответственности ее не привлекали ни разу. А в этой ситуации выяснилось, что правила она все-таки нарушила: специалисты провели медосвидетельствование, и оказалось, что женщина пьяна.

Сам ребенок отделался легким испугом: серьезных травм у него не диагностировали. А вот автомобилистке придется ответить по закону: за езду в пьяном виде грозит не только административная, но и уголовная ответственность.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.