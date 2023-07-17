Рейсы в Аян и Нелькан перенесли из Хабаровска Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хабаровчане не смогут улететь в Аян и Нелькан из краевого центра в те дни, которые планировали. Перелеты по маршруту Хабаровск - Аян - Нелькан и обратно перенесла компания «Хабаровские авиалинии». Так, полет, который должен был состояться 17 июля, состоится 31 числа, а рейс с 14 августа перенесли на седьмое.

- Рейсы перенесены по просьбе администрации Аяно-Майского района в связи с проведением в первой декаде августа праздничных мероприятий, посвященных 205-й годовщине со дня основания Нелькана, - рассказали представители авиакомпании.

Кроме того, по просьбе местных властей перенесены эти же рейсы с 10 на 24 июля. Об этом тоже попросили местные власти: в Нелькане на это время запланирован ежегодный районный слет юнармейцев.

Напомним, ранее крупная компания запустила рейсы из Хабаровска в Таиланд. Улететь в жаркие страны жители края смогут до 1 октября.

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