Жительница Магадана заняла 19 миллионов у знакомых и не стала возвращать Фото: Даниил ОПАРИН

В столице Магаданской области приговор суда выслушала 61-летняя женщина. Ей вменяли мошенничество в особо крупном размере.

Выяснилось, что магаданка назанимала у четверых знакомых деньги и возвращать их не планировала. Сумма при этом накопилась немаленькая - 19 миллионов рублей под проценты.

- Возвращать долги злоумышленница не собиралась и распорядилась денежными средствами по своему усмотрению, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Женщину признали виновной. Она получила четыре года условно, еще пять лет станут для нечестной магаданки испытательным сроком. Ее адвокаты пытались защитить подопечную и настаивали на том, что она ни в чем не виновата. Юристы подали апелляцию. Суд рассмотрел иск и оставил приговор без изменения. Теперь у женщины есть криминальный опыт.

Между тем в Хабаровском крае появилась новая схема мошенничества, связанная с сотрудниками Центробанка.

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