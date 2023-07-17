Хабаровские профессионалы представят край на чемпионате «Абилимпикс» Фото: abilympics-russia.ru

Участники из Хабаровского края готовятся к отборочному этапу Национального чемпионата «Абилимпикс». В 2023 году он будет проходить в онлайн-формате. Победителей выберут по 49 компетенциям. Они же будут участвовать в финале.

Напомним, что цель проекта - обеспечение профориентации и мотивации людей с инвалидностью к получению образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.

- Отборочный этап пройдет с 18 по 30 сентября. Площадками для его проведения станут школы, колледжи и техникумы края. Победители регионального этапа продемонстрируют свои профессиональные навыки, а эксперты выберут лучших. Они и будут представлять регион в финале, - сообщили в министерстве образования и науки Хабаровского края.

Последний этап чемпионата пройдет в Москве с 20 по 23 октября. По итогам прошлого года сборная края завоевала шесть медалей.

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