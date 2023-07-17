Производство новой продукции осваивает крановый завод Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

Крановый завод Хабаровска изготовил козловой кран решетчатого типа для местного предприятия железобетонных шпал. Это первый такой кран, который собрали на этом заводе. Оборудование предназначено для обслуживания открытых складов, ГЭС и других строений.

- Этот кран изготовлен исключительно из материалов, произведенных в России, - программа импортозамещения в Хабаровске реализуется. Мы видим, что местный производитель умеет работать, и изготовленное оборудование ничуть не хуже того, которое мы получали из-за пределов страны. Я благодарен руководству предприятия и хочу обратить внимание наших предпринимателей на этот завод: вот производство, где можно заказывать козловые краны, и они будут исправно работать, - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

После осмотра предприятия глава города пообщался с коллективом завода и ответил на их вопросы. Сегодня на «БЭТ» работают три линии по производству шпал, их производственная мощность достигает 750 тысяч инструментов в год при работе в две смены. Шпалы создают по проточно-агрегатной технологии.

Кроме того, представители малого и среднего бизнеса могут получить поддержку от администрации города. Мэрия помогает возместить затраты на логистику, модернизацию, обновление оборудования и электричество. Предприниматели активно этим пользуются.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.