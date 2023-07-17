Азбуку города разрабатывают для первоклассников в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска
В этом году первоклассники Хабаровска получат эксклюзивный подарок. Им вручат азбуку города, над созданием которой корпят сотни детей и педагогов. Они уже подготовили стихи и иллюстрации на буквы от К до Ф. Накануне ученики школы №208 работали над контентом для букв А-Й.
«Дендрарий - парк деревьев и лесов. Много там тенистых уголков. По дендрарию с классом мы гуляем, флору дальневосточную изучаем», - это стихотворение Вероника Бард написала специально для азбуки Хабаровска. Дендрарий - любимое место девушки для прогулок.
В книге будут не только детские стихи, но и их рисунки. Благодаря им первоклашки быстро изучат алфавит и историю города.
В новом букваре будет все: коренные народы Хабаровска, персонажи их сказок, национальная одежда и обряды, достопримечательности города и края.
Сначала в планах мэрии было порядка 8,5 тысячи книг - только для первоклассников. Но потом появились новые авторы и участники создания книги, и их число выросло на 500 штук.
Финальная встреча, на которой дети нарисуют иллюстрации к буквам от Х до Я, состоится 19 июля в музее истории Хабаровска. Там же пройдет и презентация тестового варианта книги.
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