Назначал премии и просил вернуть: в Вяземском главврача подозревают в растрате
Фото: Даниил ОПАРИН
В Хабаровском крае полиция задержала 46-летнего врача больницы Вяземского района. Он подозревается в присвоении и растрате бюджетных денег. Преступления он совершал практически в течение года.
- Подозреваемый в период с июня 2022 по март 2023 года, используя свое служебное положение, начислял дополнительные надбавки к заработной плате работникам. После этого он ежемесячно давал указание подчиненным о передаче ему начисленных сверх положенного денег. Ущерб составил более 640 тысяч рублей, - рассказали в МВД России.
Помимо этого, с марта по ноябрь прошлого года он купил за счет учреждения себе стройматериалы на 240 тысяч рублей, а в пользу третьих лиц на деньги больницы закупил 200 литров бензина.
Чтобы скрыть свои преступления, он вносил в отчеты ложные данные. Общий ущерб превысил миллион рублей.
Против врача завели уголовное дело. Его квартиру и счета арестовали.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru