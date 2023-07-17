Назначал премии и просил вернуть: в Вяземском главврача подозревают в растрате Фото: Даниил ОПАРИН

В Хабаровском крае полиция задержала 46-летнего врача больницы Вяземского района. Он подозревается в присвоении и растрате бюджетных денег. Преступления он совершал практически в течение года.

- Подозреваемый в период с июня 2022 по март 2023 года, используя свое служебное положение, начислял дополнительные надбавки к заработной плате работникам. После этого он ежемесячно давал указание подчиненным о передаче ему начисленных сверх положенного денег. Ущерб составил более 640 тысяч рублей, - рассказали в МВД России.

Помимо этого, с марта по ноябрь прошлого года он купил за счет учреждения себе стройматериалы на 240 тысяч рублей, а в пользу третьих лиц на деньги больницы закупил 200 литров бензина.

Чтобы скрыть свои преступления, он вносил в отчеты ложные данные. Общий ущерб превысил миллион рублей.

Против врача завели уголовное дело. Его квартиру и счета арестовали.

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