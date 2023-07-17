Потерявшуюся в лесу женщину нашли в ЕАО Фото: МЧС ЕАО
Жительница Биробиджана 53 лет решила скрасить выходные походом за грибами в лес. Компания собралась, наметила планы и отправилась в район села Петровка. Только выйти к друзьям женщина не смогла - заблудилась. Грибники тут же обратились за помощью, на место вызвали спасателей. Те тут же организовали поиски женщины.
- Нашли мы ее в семи километрах от указанного места на берегу реки Бира. Телефон женщины был на связи, но она плохо ориентировалась на местности и постоянно уходила от нас, - рассказал руководитель поисковой группы Максим Хохленков.
Товарищей-грибников искали семь часов. Почти 15 километров по кочкам прошли поисковики. Днем людей наконец-то вывели из леса.
К сожалению, компания вернулась домой ни с чем: грибы они так и не нашли. Но, к счастью, все оказались живыми, их здоровью ничего не угрожает.
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