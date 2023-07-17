Троих детей вывели из горящего дома в Магадане Фото: МЧС Магадан

В подъезде многоквартирного дома на улице Марченской 17 июля произошло возгорание. Огонь вспыхнул днем. На место выехали 10 человек на трех спецсредствах.

- Руководителем тушения пожара было сформировано два звена газодымозащитной службы для поиска и спасения возможных пострадавших и тушения пожара. В ходе разведки эвакуировано шесть человек, из них трое детей, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

Благодаря слаженной работе специалистов пожар удалось потушить за считанные минуты. Общая площадь, охваченная огнем, составила 2,5 квадратных метра.

К счастью, люди не пострадали. Огонь повредил лишь вещи - деревянные конструкции входной двери подъезда, стеклопластиковую дверь, полностью сгорела детская коляска.

Сейчас на месте работают специалисты. Дознаватели общаются с очевидцами, им предстоит выяснить причины и подробности происшествия, а также подсчитать ущерб.

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