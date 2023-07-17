Грабителя задержал житель Биробиджана Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Биробиджана смог задержать грабителя, который, не стесняясь, пытался вытащить кошелек из салона автомобиля. Происшествие случилось на улице Комсомольской в областной столице. В портмоне лежали 4 800 рублей, но потерпевший успел догнать воришку и задержать его до тех пор, пока не приехала полиция.

- В отделе подозреваемый признался, что проходил мимо иномарки и увидел, что в салоне авто открыто окно, а на сиденье лежит кошелек. У него возник преступный умысел присвоить имущество себе, он протянул руку и взял кошелек, однако в этот момент владелец автомобиля увидел происходящее и поспешил к машине. Злоумышленник бросил кошелек и попытался скрыться с места происшествия, - рассказали в УМВД России по ЕАО.

Оказалось, что грабитель - мужчина 28 лет. Он уже не раз слушал приговор суда за различные преступления. Теперь против него завели очередное уголовное дело за грабеж. Эта статья предусматривает различные виды наказания, среди которых ограничение свободы, принудительные или обязательные работы, арест на полгода или колония до четырех лет.

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