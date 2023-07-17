Чистить русло реки Биры начали в Биробиджане Фото: правительство ЕАО

В Биробиджане решили расчистить русло реки Бира. Накануне предстоящие работы глава региона Ростислав Гольдштейн обсудил с руководителем департамента природных ресурсов Валерией Кац.

Расчистка будет длиться до следующего года. За это время подрядчик должен освободить дно водоема от ила и различных отложений, в которых накапливаются химические вещества, влияющие на состояние воды в реке. Работы запланированы на участке между улицами Ленинградская и Невская. На работы потратят больше 63 миллионов рублей.

- Мы обязаны думать о том, чтобы жители нашей области дышали чистым воздухом, пили чистую воду, ходили по чистым улицам. Оздоровление основной реки нашей области - хоть и небольшой, но очень важный шаг в этом направлении. И очистка реки - только одна из многих задач, которые перед нами сейчас стоят, - сказал губернатор ЕАО.

Работы будут вестись по нацпроекту «Экология», и выполнять их будет местный подрядчик.

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