Мошенники взломали аккаунт жительницы Биробиджана и заняли деньги на «лечение ребенка» Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Биробиджана обратился в полицию и рассказал, что стал жертвой мошенников. Он сам перевел им деньги, думая, что помогает больному ребенку.

Оказалось, что преступники взломали аккаунт его знакомой и послали всем сообщения с просьбой о помощи. В них говорилось, что ее ребенку якобы поставили страшный диагноз, он находится в больнице, и на лечение требуется приличная сумма с несколькими нулями. Мужчина перевел 25 тысяч рублей.

- Мужчина, не раздумывая, отправил деньги через банкомат и написал сообщение с вопросом, дошли ли деньги. «Знакомая» ответила утвердительно и через некоторое время вновь попросила 15 тысяч рублей. При переводе денег банк отклонил данную операцию. Тогда мужчина дозвонился до знакомой и узнал, что никаких денег она не просила, и с ребенком все в порядке, - рассказали в УМВД России по ЕАО.

Только в этот момент выяснилось, что страничка женщины взломана. Когда она не смогла войти в соцсеть, то поняла, что паролями завладели аферисты.

Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция ищет преступников.

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