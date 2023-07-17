Молодая девушка устроила ДТП на трассе в Магаданской области Фото: ГИБДД Магаданской области

Вечером 16 июля на трассе в Магаданской области произошла авария. На 1984 километре федеральной автодороги «Колыма» столкнулись две иномарки. Аварию устроила 19-летняя девушка на Honda Accord.

- Водитель выехала на встречную полосу дороги и совершила столкновение с автомашиной Toyota Corolla Spacio под управлением женщины 1981 года рождения. «Хонда» опрокинулась в кювет, - рассказали в ГИБДД Магаданской области.

Женщина и 17-летний подросток получили травмы. Юношу пришлось доставить в больницу - его повреждения оказались куда серьезнее. Насколько тяжелыми они оказались, неизвестно.

Против молодой девушки составили протокол. Ей грозит штраф до полутора тысяч рублей. Придется ли автоледи ответить за здоровье пострадавших, решит суд. Сотрудники полиции организовали проверку, они выясняют все подробности случившейся аварии.

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