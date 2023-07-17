В ЕАО отказались предоставлять нужное устройство пятилетнему ребенку с диабетом

В ЕАО отказались предоставлять препараты пятилетнему ребенку с диабетом
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жительница Облученского района не смогла добиться от врачей местной больницы специальные изделия для своего пятилетнего сына. Мальчик страдает инсулинозависимым диабетом. По закону ему положена бесплатная система мониторинга глюкозы и расходные материалы к ней. Только медучреждение отказалось предоставлять препараты, и семье пришлось покупать все за свой счет. Мать ребенка не стала терпеть и обратилась в прокуратуру.
- Прокурор Облученского района Илья Подолякин обратился в суд с исковым заявлением к региональному департаменту здравоохранения с требованием обеспечить ребенка-инвалида необходимыми медицинскими изделиями, - рассказали в прокуратуре ЕАО.
Суд встал на сторону ребенка и потребовал от предоставлять мальчику необходимые изделия. Сейчас решение исполнено, у юного пациента есть все, чтобы контролировать и поддерживать свое здоровье.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru