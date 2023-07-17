В ЕАО отказались предоставлять нужное устройство пятилетнему ребенку с диабетом

В ЕАО отказались предоставлять препараты пятилетнему ребенку с диабетом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Облученского района не смогла добиться от врачей местной больницы специальные изделия для своего пятилетнего сына. Мальчик страдает инсулинозависимым диабетом. По закону ему положена бесплатная система мониторинга глюкозы и расходные материалы к ней. Только медучреждение отказалось предоставлять препараты, и семье пришлось покупать все за свой счет. Мать ребенка не стала терпеть и обратилась в прокуратуру.

- Прокурор Облученского района Илья Подолякин обратился в суд с исковым заявлением к региональному департаменту здравоохранения с требованием обеспечить ребенка-инвалида необходимыми медицинскими изделиями, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Суд встал на сторону ребенка и потребовал от предоставлять мальчику необходимые изделия. Сейчас решение исполнено, у юного пациента есть все, чтобы контролировать и поддерживать свое здоровье.

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