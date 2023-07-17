Житель Биробиджана устроился на госслужбу с липовым дипломом
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Биробиджане в суд направили уголовное дело об использовании поддельного диплома о высшем образовании. Оказалось, что 36-летний мужчина купил документ и решил устроиться на государственную службу.
Диплом с пятерками, полученный якобы в Дальневосточной государственной социально-гуманитарной академии в Биробиджане мужчина купил в апреле прошлого года. Его он и предоставил при устройстве на работу. Только, как оказалось позже, пары он не посещал и зачеты не сдавал.
- Между тем, согласно истребованной из образовательного учреждения информации, среди студентов академии данный гражданин не значился, диплом о высшем образовании ему не выдавался, - рассказали в прокуратуре ЕАО.
Во время расследования он рассказал, что купил документ у кого-то в интернете, а потом получил его на почте. Спустя какое-то время он уволился по собственному желанию. Теперь его ждет суд.
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