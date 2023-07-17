Житель Биробиджана устроился на госслужбу с липовым дипломом Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Биробиджане в суд направили уголовное дело об использовании поддельного диплома о высшем образовании. Оказалось, что 36-летний мужчина купил документ и решил устроиться на государственную службу.

Диплом с пятерками, полученный якобы в Дальневосточной государственной социально-гуманитарной академии в Биробиджане мужчина купил в апреле прошлого года. Его он и предоставил при устройстве на работу. Только, как оказалось позже, пары он не посещал и зачеты не сдавал.

- Между тем, согласно истребованной из образовательного учреждения информации, среди студентов академии данный гражданин не значился, диплом о высшем образовании ему не выдавался, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Во время расследования он рассказал, что купил документ у кого-то в интернете, а потом получил его на почте. Спустя какое-то время он уволился по собственному желанию. Теперь его ждет суд.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.