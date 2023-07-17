Житель Хабаровского края 16 лет хранил в доме отца порох и патроны с оружием Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Комсомольском районе Хабаровского края выслушает приговор за хранение огнестрельного оружия, пороха и патронов. Как оказалось, 40-летний мужчина из поселка Черный Мыс нашел их еще 16 лет назад в лесу и спрятал дома у отца. В июне «клад» нашли оперативники: охотничье ружье ИЖ-26 и части охотничьего ружья ТОЗ-25, 105 патронов 16 и 32 калибров, а также банки с порохом общим весом порядка 200 граммов.

- В июне 2007 года злоумышленник нашел в лесополосе оружие, боеприпасы и порох и спрятал во дворе частного дома своего отца. Находки он хранил за теплицей и другими хозяйственными постройками, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Хранение таких находок строго запрещено. По закону их тут же надо передавать полиции. Поэтому сельчанину придется ответить за свой поступок. Против мужчины завели уголовное дело. Сейчас его расследование окончено, и материалы направлены в суд. Сейчас полицейские уничтожили порох, а оружие и патроны находятся в камере хранения как вещдоки. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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