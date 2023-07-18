Что случилось в Хабаровске в ночь на 18 июля

Суд рассмотрит дело о смертельном ДТП на остановке «Спутник» в Хабаровске Фото: Прокуратура Хабаровского края

Смертельная авария произошла в Хабаровске 6 июня. Пьяный водитель «Тойоты» вылетел с дороги на высокой скорости, протаранив остановку «Спутник». Иномарка сбила женщину, ждавшую автобус. Она получила тяжелые травмы и погибла на месте. Мужчину, севшего за руль подшофе, обвинили в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Материалы по делу передали в суд для рассмотрения.

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