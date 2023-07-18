Безопасность детей в школах усилят в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске работают над повышением безопасности учеников общеобразовательных учреждений. Сейчас системы видеонаблюдения и экстренного оповещения устанавливают в школе №29. С помощью новой охранной сигнализации в заведении будет обеспечена защита всех оконных и дверных проемов. На территории планируют установить 16 наружных и 36 внутренних камер. Такие же работы в 2023 году планируют провести еще в двух школах.

Также в Хабаровске продолжается обустройство пешеходных переходов вблизи учебных заведений. Задача властей - обеспечить безопасность детей на подступах к учреждениям.

В мэрии рассказали, что все работы проходят в срок. Уже 60 из 70 школ получили паспорта готовности.

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