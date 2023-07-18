Не дошла до магазина: шестилетняя девочка не вернулась домой в Комсомольске

Шестилетнюю девочку сбили в Комсомольске-на-Амуре Фото: ОГИБДД по Комсомольску

Родители шестилетней девочки ждали ее дома, но шло время, а ребенок так и не возвращался. Оказалось, что по дороге с малышкой случилось ужасное. Она попала под колеса машины, перебегая проезжую часть в районе дома №76 по Северному шоссе.

Авария произошла 17 июля примерно в семь часов вечера. Тогда 19-летний водитель «Тойоты» ехал в сторону переулка Заречного. Ребенок выскочил на дорогу недалеко от зебры. Молодой человек не ожидал появления пешехода на этом участке и не успел среагировать.

- Девочка получила травмы, и ее экстренно увезли в больницу, - рассказали в ОГИБДД по Комсомольску.

В городских пабликах пишут, что ребенок сильно ударился головой и сейчас находится в реанимации. Но официально эта информация еще не подтверждена.

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