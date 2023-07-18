Грузовое и пассажирское сообщение с Китаем хотят восстановить в ЕАО Фото: Правительство ЕАО

Делегация ЕАО встретилась с китайскими коллегами из города Ичунь, чтобы обсудить возобновление работы пункта пропуска в селе Пашково. Представители КНР выразили желание открыть как грузовое, так и пассажирское сообщение.

По словам секретаря городского комитета партии Суй Хунбо, Ичунь заинтересован в грузопассажирских перевозках в объеме 2,9 миллиона тонн в год. Местные предприятия за год потребляют 1,8 миллиона тонн железорудного концентрата, который производится в ЕАО. А на экспорт чаще отправляются стройматериалы, техника и оборудование, товары народного потребления. Также Ичунь принимает больше 10 миллионов туристов в год. 200 тысяч из них нуждаются в транзите через погранпереход в Пашково.

По инициативе губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна сейчас формируется международная рабочая группа по вопросам развития совместных инвестпроектов, трансграничной инфраструктуры, примостовой территории и пунктов пропуска, граничащих с провинцией Хэйлунцзян. Зампред правительства ЕАО Джулустан Борисов предложил руководству Ичуня присоединиться к рабочей группе для продвижения проектов в сфере международного сотрудничества.

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