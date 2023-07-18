44 человека в одной квартире: две женщины организовали нелегальный бизнес в Хабаровске

44 иностранца прописали в одной квартире две жительницы Хабаровска Фото: Иван МАКЕЕВ

Двух хабаровчанок осудят за фиктивную регистрацию иностранцев. За три месяца, с июня по август 2022 года, они прописали в одной квартире 44 человека. Они оформляли документы через МФЦ, брали с «клиентов» деньги и делили выручку между собой.

- Местом прописки стала квартира в селе Краснореченское Хабаровского района. Жилье принадлежало 33-летней женщине. А ее 41-летняя подельница занималась поиском желающих оформить фиктивную регистрацию, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Теперь же женщин будут судить. Младшую из них обвиняют в фиктивной регистрации, а ее напарницу - в пособничестве. Дело будет рассматривать Индустриальный районный суд Хабаровска.

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