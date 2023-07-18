Мужчина поймал вора, пытавшегося украсть кошелек из автомобиля в Биробиджане Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Благодаря быстрой реакции жителя Биробиджана удалось задержать подозреваемого в грабеже, который пытался похитить кошелек из салона машины. Инцидент произошел в районе улицы Комсомольской. Очевидцу удалось догнать вора и передать его полиции.

28-летний подозреваемый ранее уже был судим. В отделении полиции он признал свою вину. Мужчина рассказал, что заметил открытое окно в машине и кошелек на сиденье, в котором лежало 4,8 тысячи рублей. Фигурант попытался дотянуться рукой до него, но владелец авто заметил происходящее.

На подозреваемого завели дело по статье «Грабеж». Теперь его могут приговорить к лишению свободы на срок до четырех лет.

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