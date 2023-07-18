130 дольщиков долгостроя компании «Гринвилль» получат выплаты в Хабаровске

130 дольщиков долгостроя компании «Гринвилль» получат выплаты Фото: минстрой Хабаровского края

Все 130 обманутых дольщиков, вложивших деньги в покупку квартир у компании «Гринвилль» в Хабаровске, получат компенсации. Такое решение принял наблюдательный совет публично-правовой компании (ППК) «Фонд развития территорий».

Работы на объекте были остановлены в мае 2021-го. Причинами стали отсутствие средств на строительство и нехватка рабочих. Уже в первом квартале 2021 года дом внесен в единый реестр проблемных объектов (ЕРПО).

- После технической оценки объектов «Гринвилль» было установлено, что строительная готовность домов ниже 80 процентов. Для достройки нужно, чтобы этот процент был выше. Поэтому участники долевого строительства получат компенсации, - сказал и. о. министра строительства Хабаровского края Алексей Дубов.

Чтобы получить выплаты, пострадавшие дольщики должны подать заявление в «Фонд развития территорий».

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