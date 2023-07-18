Хабаровск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 июля 2023 1:43

«Магаданэнерго» отключит горячую воду жителям Магадана на 10 дней

Причиной станут ремонтные работы на теплосетях
Александра ЯВИЩЕНКО
«Магаданэнерго» отключит горячую воду на 10 дней

«Магаданэнерго» отключит горячую воду на 10 дней

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Отключение горячей воды в Магадане ожидается уже 24 июля. Об этом сообщили в «Магаданэнерго». Жителям областного центра уже назвали сроки отключения горячей воды. Тепло в трубах пропадет уже 24 июля.

Подача горячей воды будет прекращена с 24 числа в 00:00. В понедельник начнется ремонт оборудования и работы на тепломагистрали. Продляться они минимум 10 дней. На это время Магаданская ТЭЦ полностью остановит работу.

Энергетики уже назвали предварительную дату, когда включат горячую воду. Срок запуска оборудования установлен на 4 августа на 24:00. Справочную информацию об отключении ГВС в Магадане можно получить по телефону 698-805.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.