«Магаданэнерго» отключит горячую воду на 10 дней Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Отключение горячей воды в Магадане ожидается уже 24 июля. Об этом сообщили в «Магаданэнерго». Жителям областного центра уже назвали сроки отключения горячей воды. Тепло в трубах пропадет уже 24 июля.

Подача горячей воды будет прекращена с 24 числа в 00:00. В понедельник начнется ремонт оборудования и работы на тепломагистрали. Продляться они минимум 10 дней. На это время Магаданская ТЭЦ полностью остановит работу.

Энергетики уже назвали предварительную дату, когда включат горячую воду. Срок запуска оборудования установлен на 4 августа на 24:00. Справочную информацию об отключении ГВС в Магадане можно получить по телефону 698-805.

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