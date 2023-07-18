Стоял без присмотра: мужчина угнал велосипед, чтобы доехать на соседнюю улицу в Хабаровском крае

66-летнего угонщика велосипеда взяли под стражу в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жительница села Полетное обратилась в полицию, когда обнаружила, что ее велосипед пропал со двора. Она оценила ущерб в 16 тысяч рублей. Правоохранители взялись за поиск угонщика и скоро вышли на след безработного 66-летнего местного жителя. Мужчина раньше уже имел проблемы с законом.

Выяснилось, что вечером он шел мимо дома хозяйки велосипеда и заметил оставленный байк. Мужчина сел за руль и поехал в гости к знакомому, живущему на соседней улице. Во время обыска велосипед был найден. Его вернули хозяйке, а мужчину взяли под стражу.

Как рассказали в ОМВД по району имени Лазо, на задержанного завели уголовное дело по статье «Кража». Его могут лишить свободы на срок до пяти лет.

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