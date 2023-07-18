Девять автобусных маршрутов изменят схему движения в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Девять автобусных маршрутов на три дня изменят схему движения в районе перекрестка улиц Тихоокеанской и Стрельникова. Причиной станет ремонт дороги на этом участке.

- Путь следования автобусов №№ 8, 11, 23, 35, 46, 46В, 49, 68 и 71 поменяется на период с 19 по 21 июля. От остановки «Улица Трехгорная» до «Технического университета» машины будут следовать по улице Тихоокеанской, - рассказали в администрации Хабаровска.

На пути нового маршрута будут работать временные остановки, обозначенные специальным знаком. Получить информацию о работе общественного транспорта можно у диспетчера по номеру 45-00-56.

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