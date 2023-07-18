Объем добычи олова наращивают в Хабаровском крае Фото: @Degtyarev_Info Фото: Социальные сети

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев побывал на оловодобывающем руднике «Молодежный» в Солнечном районе. Глава региона оценил мощности предприятия и поделился своими впечатлениями.

- 10 лет назад свое существование здесь прекратила Солнечная обогатительная фабрика. Теперь на рудник зашла компания «Русолово». Она восстанавливает добычу и производство оловянного концентрата, а в 2023 году выходит на мощность больше трех тысяч тонн. Но на этом она не остановится. Благодаря новому оборудованию предприятие рассчитывает увеличить производство на 25 процентов, - сказал Михаил Дегтярев.

Губернатор добавил, что на ВЭФ планируется подписание документа о создании в Хабаровском крае оловянного металлургического комбината. Его строительство займет три-четыре года. Запуск предприятия позволит региону стать флагманом по производству чистого олова в слитках в России.

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