Итоги конкурса «Край родной, навек любимый!» озвучили в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровске стали известны итоги экологического фотоконкурса «Край родной, навек любимый!» Он приурочен к юбилею региона и проводится в рамках Дней защиты от экологической опасности каждый год в течение уже пяти лет. Мероприятие призвано привлечь внимание к бережному отношению к природе и сохранению культурного наследия. Обязательное условие - фото нужно сделать на территории Хабаровского края.

В этом году свои силы решили проверить 138 фотохудожников из 17 районов. Они сделали порядка 600 снимков, из которых выбрали лучшие по трем номинациям: «Жемчужины родного края», «Наши любимые животные, домашние и не очень», «Под необычным углом». Их выбирали представители минприроды и члены Союза фотохудожников России. Его традиционно представляла Алена Пайвина.

«Жемчужиной родного края» стала работа Валерия Бадулина «После дождя». В номинации с животными победило фото бурого медведя, которое сделал Сергей Левченко. Под лучшим необычным углом смог снять Валерий Парханюк пейзаж «В 50 километрах от устья Горина».

- Мы благодарим всех участников фотоконкурса, поздравляем победителей и предлагаем всем поучаствовать в конкурсе в следующем году, - сказали в министерстве природных ресурсов края.

Информацию о месте и времени вручения дипломов и призов можно узнать по телефону 8 (4212) 47-39-25.

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