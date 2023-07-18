Павел Симигин: Рост тарифов на энергоресурсы уничтожает промышленность

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В Комсомольске-на-Амуре в рамках расширенного заседания регионального отделения объединения «Союза машиностроителей России» прошло обсуждение мастер-плана развития города. Этот программный документ формируется на основе предложений жителей Комсомольска-на-Амуре и станет основополагающим при дальнейшем планировании развития города.

Во время обсуждения промышленники подняли серьезную проблему: неконтролируемый и непрогнозируемый рост тарифов.

- Так, КнААЗ отмечает рост стоимости электроэнергии на 36% с начала года, а «Амурсталь» отмечает рост к прошлому году на 41%, - сообщил директор филиала ПАО «ОАК» - КнААЗ имени Гагарина, председатель хабаровского отделения ОООР «СоюзМаш России» Александр Пекарш.

Отметим, эти краевые гиганты работают по госконтрактам, где цена строго определена и не может быть изменена из-за выросших расходов предприятия. Промышленники напомнили, что бюджеты формируются в конце года, соответственно, все траты закладываются на основе текущих тарифов. А затем внезапно стоимость электроэнергии и газа вырастает. Изыскивать дополнительные средства приходится из других статей бюджетов.

По проблеме неконтролируемого роста тарифов к депутату Государственной думы Павлу Симигину ранее уже поступали обращения от ряда предприятий. Так, АПЗ «Вымпел» имени П. В. Финогенова» в январе-феврале 2023 года зафиксировал рост тарифов на 53,1%. Причем предварительно о предстоящем увеличении расценок на электроэнергию завод не уведомили.

Все обращения были взяты в работу. Депутат направил запрос в Правительство Российской Федерации, запрос был перенаправлен в Федеральную антимонопольную службу РФ. Из полученного ответа ФАС следует, что нарушений при формировании конечных для предприятия тарифов не выявлено. В ведомстве добавили, что совместно с Минэнерго РФ прорабатывается вопрос о внесении изменений в прогноз социально-экономического развития Российской Федерации - параметров динамики изменения цен в неценовых зонах Дальневосточного федерального округа (в том числе в Хабаровском крае). Указанные параметры позволят более точно осуществлять прогнозирование затрат на электрическую энергию при формировании бюджетов на 2024 год и последующие годы.

Однако, по мнению промышленников, это полумера. При жестко фиксированных ценах на контракты нельзя ориентироваться на «прогнозные» тарифы. Рост тарифов для физических лиц ограничивается законодательно. И по такой же схеме, считает Павел Симигин, должны строиться расчеты между промышленными предприятиями и энергосбытовыми компаниями.

- Если мы говорим про электроэнергию, то на федеральном уровне для значимых производств нам необходимо предусмотреть фиксированное изменение цены электроэнергии, - подчеркнул депутат Государственной думы Павел Симигин, добавив, что «свободные тарифы» фактически убивают промышленность и в принципе негативно влияют на любое производство.

Сейчас формируется предложение по урегулированию ситуации, которое Павел Симигин планирует внести на рассмотрение комитета Государственной думы по развитию Дальнего Востока и Арктики.