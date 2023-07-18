За ловлю 75 горбуш задержали иностранцев в Магаданской области Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Рыбалка считается хорошим хобби. Она приводит в порядок мысли, а тишина, в которой любители смотрят на поплавок в воде, успокаивает. Да и ужин потом получается хороший. Правда, иногда он может быть не только вкусным, но и незаконным, когда рыбу ловят запрещенную и без специальных документов.

На Колыме завели уголовное дело против двоих иностранцев за незаконную рыбалку. Мужчины 38 и 34 лет на левом берегу реки Ола поймали 75 рыбешек. Горбушу они оглушали деревянной палкой.

По информации полиции, ущерб государству составил 72 тысячи рублей.

- Дознавателем заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Незаконная добыча водных биологических ресурсов», - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Если иностранцев признают виновными, они могут отправиться в тюрьму на срок до пяти лет.

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