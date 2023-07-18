Циклон полностью отступит из Хабаровска 19 июля Фото: Александра ЯВИЩЕНКО

Циклон, который несколько дней продержался в краевой столице, полностью отступит уже в среду. Погода в Хабаровске 19 июля будет теплой, без осадков.

Жителям лучше приготовиться к жаре и высокой влажности. Ночная температура будет колебаться в диапазоне от +16 до +18 градусов. Днем она поднимется до +29… +31 градуса. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4-10 метров в секунду.

Погода в Хабаровске 19 июля будет не такой жаркой, как в других районах края. В центральной части и на северных территориях ожидается до +35, а на юге региона синоптики прогнозируют дожди.

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