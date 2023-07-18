Бледный пассажир: подозрительного вахтовика сняли с хабаровского поезда

Наркотики нашли у пассажира поезда в Хабаровском крае Фото: Дальневосточная полиция

В Комсомольске-на-Амуре закончили расследовать уголовное дело против 28-летнего мужчины. Полиция нашла у него больше 10 граммов наркотика.

Запрещенное вещество комсомольчанин приготовил сам: увидел рядом со своим домом дикий наркотический куст и решил не оставлять его просто так, а использовать с «пользой».

- Через несколько дней мужчина отправился на работу вахтовым методом из Хабаровска в Комсомольский район, на поезде сообщением Владивосток - Советская Гавань. Изготовленный наркотик взял с собой. Некоторую его часть он употребил перед поездкой, - рассказали в Дальневосточной транспортной полиции.

Когда поезд приближался к Комсомольску, наряд полиции как раз обследовал вагоны. На одном из плацкартных мест они заметили подозрительно бледного мужчину. Его досмотрели и нашли у него шприц с наркотиком. Пассажир во всем признался на месте.

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