Ветром надуло: 354 запрещенных куста нашли на участке в Хабаровске

Больше 350 наркокустов и патроны нашли на участке жителя Хабаровска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Интересные находки обнаружили полицейские на участке жительницы Индустриального района Хабаровска. На земле в переулке Высотном росли наркокусты. Стражи порядка насчитали 354 запрещенных растения, а в подсобке - следы от изготовления наркотика: высушенные растения. Их насчиталось около 140 граммов.

- Постоянно проживающий на участке рабочий пояснил, что семена кустов были принесены ветром. Когда растения подросли, он обрывал с них листья, сушил и изготавливал наркотик для личного потребления, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Также на участке обнаружили ящик, в котором лежали три незарегистрированных ружья, одно из которых оказалось нарезным, а два - гладкоствольными. В спальне лежали 120 патронов к ним. Их можно использовать для винтовок и карабинов.

Владельца участка и его рабочего полицейские задержали и доставили в отдел для дальнейших разбирательств.

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