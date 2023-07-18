Штрафами за продажу контрафакта пугают предпринимателей Хабаровска Фото: Даниил ОПАРИН

В Хабаровском крае некие люди пытаются взыскать с предпринимателей крупные суммы за якобы продажу ими контрафакта. Речь идет о 50-70 тысячах рублей.

Бизнесмены получают письма, в которых говорится, что у них в торговых точках нашли контрафакт, что нарушает закон. Чтобы не пойти дальше, нужно просто заплатить компенсацию.

- В письме не указано, какой конкретно товар, нарушающий права правообладателя, выявлен, права какого конкретно правообладателя нарушены и каков размер суммы, которая будет взыскана в результате досудебного соглашения, - рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Специалисты советуют при получении такой рассылки выяснить, о каких товарах идет речь, является ли отправитель или компания, которую он представляет, официальным представителем правообладателя, чьи права нарушены, а также имеет ли вообще право компания, от чьего имени пришло письмо, на досудебное урегулирование таких проблем. Попросить совета можно по телефонам горячей линии 8 (4212) 27-25-77 единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800-555-49-43.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.