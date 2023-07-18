Хабаровская макаронная фабрика получила сертификат «Сделано в России» Фото: минэкономразвития Хабаровского края

В Хабаровском крае работает макаронная фабрика, которая накануне первая на Дальнем Востоке получила сертификат «Сделано в России». Документ подтверждает качество продукции, а также таким знаком маркируется экспортная продукция. К слову, предприятие также является единственным в Хабаровском крае, выпускающим макаронные изделия.

- Об экспорте продукции мы задумались еще на старте. В 2020 году зарегистрировались на платформе Alibaba, успели получить заявки от зарубежных компаний из Германии, ОАЭ и Казахстана. Получение сертификата - это шаг к освоению новых рынков. Пока нас ограничивают технические возможности. Линия справляется с заказами только от местного ретейла и партнеров. Мы вернемся к экспортным планам, когда будет решен вопрос о новой производственной линии, - сказала директор фабрики Татьяна Ивачева.

Цель программы «Сделано в России» - продвижение российских товаров под единым узнаваемым брендом. Чтобы стать ее участником, производителям нужно пройти процедуру сертификации продукции, работ или услуг.

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