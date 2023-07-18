Память Марии Киреевой увековечат в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске увековечат память почетного гражданина и педагога Марии Яковлевны Киреевой. Такое решение было принято после обращения руководства гимназии №1, школ №№ 10, 49 и 83, лицея «Вектор» и городского совета ветеранов в администрацию города. Депутаты гордумы поддержали идею. Было решено установить мемориальную доску на фасаде гимназии №1 накануне Дня учителя.

Напомним, Мария Яковлевна родилась в селе Русский Сыромяс Сосновского района Пензенской области. Во времена Великой Отечественной войны она работала на танковом заводе, получив медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». С 1965 по 1982 год Мария Яковлевна руководила хабаровской школой №71, которая позже стала гимназией №1. В эти годы школа стала одной из лучших в городе.

За безупречный труд Мария Киреева награждена значками «Отличник просвещения РСФСР» и «Отличник просвещения СССР», медалями «За доблестный труд» и «Ветеран труда», орденами Трудового Красного Знамени и Ленина. Она одна из первых жителей Хабаровска, кто удостоился звания «Почетный гражданин». В 2001 году ей была присуждена премия имени Якова Дьяченко

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