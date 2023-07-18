Лучшие ТОС определили в Хабаровске

Лучшие ТОСы определили в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске выбрали лучшие территориальные общественные самоуправления. Их представители рассказали мэру города о том, как они воплощают в жизнь проекты, на которые получили гранты.

«Лазо, 13» участвует в конкурсах с прошлого года. В первый раз они обустроили детскую площадку и зону отдыха, в этом году тоже получили грант.

- Мы подали на конкурс проект «Я, ты, он, она - вместе дружная семья». На полученные средства обновили брусчатку и поставили скамейки с навесами для отдыха: они устроены так, что можно удобно положить ноги на специальные опоры, расслабиться и посидеть. Больше в городе я таких не видел, - рассказал председатель Александр Сабадаш.

Во дворе по улице Сигнальной тоже есть ТОС. Его участники в этом году получили грант. На 1,7 миллиона рублей они заменили асфальт вдоль домов. А в прошлом году они заменили элементы на детской площадке. Единственной проблемой сейчас остается ливневка, в которой забило трубу. Мэр города поручил разобраться с вопросом председателю комитета по управлению Железнодорожным районом.

На Вяземской, 8 обновили тротуар, а вдоль него появилось ограждение для клумб. Проект назвали «Дорога мечты».

В этом году в Хабаровске впервые провели городской смотр-конкурс на лучшее самоуправление. На прошлой неделе выбрали победителей, ими стали 15 ТОС. В августе объединения, занявшие первые три места, получат памятные знаки и премии: 40, 30 и 20 тысяч рублей за первое, второе и третье места.

Всего в городе сейчас 269 ТОС, в которых числится больше 51 тысячи человек.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.