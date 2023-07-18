Пьяный водитель фуры получил серьезные травмы во время аварии в Хабаровском крае Фото: ГИБДД Хабаровского края

Очередная жесткая авария произошла на трассе в Хабаровском крае. Примерно в 13:03 18 июля на 187 километре дороги А-370 «Уссури» Бикинского района перевернулась фура.

На место приехала полиция. Сотрудники провели медосвидетельствование и выяснили, что водитель Volvo FH был пьян. Алкоголь затуманил рассудок, и мужчина не уследил за огромным транспортным средством.

Мужчина ехал в сторону Хабаровска из Владивостока. Он не уследил за автомобилем, наехал на ограждение, отчего фура перевернулась.

Водитель получил травмы, его отправили в больницу. Кроме мужчины, в ДТП никто не пострадал.

- Водитель получил травмы и был госпитализирован. Врачам он жаловался на боль в ногах и грудной клетке. Угрозы его жизни нет. Рассыпанный груз опасности не несет. Движение не перекрыто, так как автомобиль лег на обочину, - рассказали «КП»-Хабаровск» в ГИБДД Хабаровского края.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Инспекторы регулируют реверсивное движение, а полиция выясняет все подробности аварии.

В Госавтоинспекции просят водителей не забывать о правилах дорожного движения, а также помнить, что именно от этого зависит жизнь и здоровье не только самих себя, но и других людей.

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