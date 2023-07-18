«Коляску не брошу»: инвалид попал в происшествие на дороге в Хабаровске

Мужчина на коляске чуть не попал под автобус в Хабаровске Фото: Иван МАКЕЕВ

В краевой столице произошло необычное ДТП. Под колеса автобуса на перекрестке Суворова и Краснореченской якобы попал инвалид-колясочник. На место выехали полицейские, но оказалось все совсем иначе.

Общественный транспорт подъезжал к перекрестку, для пешеходов в этот момент горел «красный». В какой-то момент на дорогу выехал мужчина на коляске и резко упал на проезжую часть. Что стало причиной падения - яма на дороге или невнимательность - непонятно. Итог один: хабаровчанин ударился головой.

- Мужчина выехал на пешеходный переход на красный свет. Водитель автобуса его заметил и затормозил. Столкновения не было. Человек в инвалидной коляске тоже резко остановился и упал на дорогу, - рассказали «КП» - Хабаровск» в ГИБДД Хабаровского края.

За ДТП такую ситуацию считать не получится. Мужчина на коляске же оказался изрядно выпившим, но ехать в больницу отказался: сказал, что не хочет бросать коляску. Также с трудом пояснил: запрещающего сигнала светофора он не заметил. Насколько сильным оказался удар, неизвестно.

В ГИБДД просят водителей и пешеходов быть внимательней и соблюдать правила дорожного движения.

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