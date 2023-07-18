Жительница Хабаровска отдала 10 миллионов рублей мошенникам Фото: Даниил ОПАРИН

Жительница Хабаровска лишилась крупной суммы денег, поверив мошенникам. Аферистам женщина отдала 10 миллионов рублей.

Сначала хабаровчанке позвонили якобы из ее компании-оператора сотовой связи. На том конце провода женщине сообщили, что ее персональные данные слили, и теперь кто-то хочет поменять ее абонентский номер. Естественно, в планы хабаровчанки это не входило, и она захотела узнать, как это пресечь.

- После к разговору подключился «специалист банка», который убедил женщину, что для ее финансовой безопасности необходимо перевести все деньги с вкладов на «безопасный счет», - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Женщина тут же отправилась к банкомату - обналичивать деньги. В другом банке она открыла счет и с него перевела по выданным ей реквизитам 10 миллионов рублей. Только спустя какое-то время она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

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