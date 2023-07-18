Мужчину заставили выплатить кредит умершего сына в Хабаровском крае Фото: Олег ЗОЛОТО

Представители одного из крупных банков обратились в суд Комсомольска-на-Амуре. Они потребовали возместить задолженность по кредитам умершего два года назад мужчины.

Дело в том, что житель города оформил кредитную карту, которой активно пользовался. В 2021 году он умер, но у него остался долг больше 41 тысячи рублей.

- Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно. Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований, - рассказали в суде.

Нотариус открыл наследственное дело, заявление о принятии наследства подал отец умершего мужчины. Ему выдали свидетельство на половину жилого дома. И так как долг не очень большой и не превышает стоимость имущества, то с мужчины просто взыскали долг сына и госпошлину почти в 1500 рублей.

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