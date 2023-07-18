Поэтический вечер в память о Владимире Маяковском пройдет в Хабаровске Фото: парк имени Муравьева-Амурского

В Хабаровске 19 июля проведут вечер памяти Владимира Маяковского. Именно в этот день 130 лет назад родился известный поэт. Участники мероприятия смогут окунуться в атмосферу творчества Маяковского. На встрече ждут всех, кто без ума от его стихов.

- Великий русский поэт оставил нам свои стихи, наполненные страстью и энергией, а его слова до сих пор остаются актуальными и вдохновляют многих, - сказали представители парка имени Муравьева-Амурского.

Поэта не стало в 1930 году. На момент смерти Владимиру Маяковскому было всего 36 лет. За период своего творчества он написал около 200 произведений.

Встреча любителей футуризма и местами грубой лирики поэта пройдет 19 июля в 19 часов на спуске от Комсомольской площади. Вам нужно пройти по центральной лестнице и выйти на площадку слева - там и соберутся участники мероприятия.

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