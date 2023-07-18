Горбушу по 100 рублей продают в Магаданской области

Красную рыбу по социальной цене могут начать продавать в Магаданской области Фото: правительство Магаданской области

Рыбу любят многие, а красную - и подавно. В этом году в Магадане с начала путины продали в три раза больше «социальной рыбы», чем в прошлый раз. На это повлияло теплое лето и много горбуши. К слову, и продавать ее начали раньше, чем в прошлом году. И спрос на рыбу немаленький - за пару выходных колымчане купили несколько тонн.

- В этом году поставки «социальной рыбы» на субботнюю ярмарку выходного дня начались на неделю раньше по сравнению с прошлым годом. За две прошедшие ярмарки выходного дня колымчане купили 5,5 тонны рыбы. Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, - рассказал министр сельского хозяйства Магаданской области Николай Кошеленко.

В этом году горбушу на ярмарке продают по 100 рублей за штуку, кету - за 600-700 рублей. Это самая низкая цена на Дальнем Востоке.

По соглашению с властями некоторые предприятия продают красную рыбу по социальным ценам. На ярмарке выходного дня купить ее можно у трех организаций, которые ведут промысел на реке Тауй. Помимо этого, в текущем году планируется поставлять недорогую горбушу и в районы Магаданской области.

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