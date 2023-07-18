Троих мужчин осудили за многомиллионную ловлю краба в Магаданской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Магаданской области приговор суда за незаконную рыбалку выслушали трое мужчин. В течение нескольких лет они ловили крабов, сумма ущерба составила несколько миллионов рублей. Как рассказали в прокуратуре, поймать им удалось немало.

- В суде установлено, что в период с января 2018 года по октябрь 2021 года в заливе Одян Охотского моря браконьеры незаконно выловили свыше 500 экземпляров краба, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Водным биологическим ресурсам России причинен ущерб в четыре миллиона рублей. Он считается особо крупным. Прокуратура потребовала в суде возместить эту сумму государству. Пока шло следствие, их автомобили арестовали. Иск прокуратуры суд удовлетворил.

В итоге мужчины получили условный срок. Самоходы, на которых они ездили по водоему и ловили крабов, у них забрали.

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