Двое мужчин продали чужой автомобиль жителю Магадана Фото: Иван МАКЕЕВ

На Колыме осудили двоих мужчин, которые украли чужую иномарку и продали его знакомому одного из них. Заработать за машину удалось немного.

Пьяные мужчины в Магадане не знали, как себя позабавить, пока не увидели припаркованную во дворе иномарку. Товарищи решили навариться на «Королле», продав ее.

- Один из злоумышленников позвонил своему знакомому и предложил приобрести транспортное средство. Второй соучастник представился собственником и продал автомашину добросовестному покупателю за 30 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Теперь против них завели уголовное дело по статье «Кража». Суд уже вынес приговор товарищам. Они получили срок в зависимости от роли в преступлении и участия в нем. Оба получили по 2,5 года лишения свободы, один из них еще будет отдавать 10 процентов от заработка в доход государства.

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