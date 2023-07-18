Бывших электриков осудят за мошенничество в Хабаровске Фото: Даниил ОПАРИН

В Хабаровске на скамье подсудимых окажутся бывшие электромеханники. Двое мужчин обвиняются в мошенничестве.

В мае еще сотрудники энергетической компании получили информацию о том, что на территории села имени Тельмана ЕАО есть неучтенное электричество. Несанкционированное подключение мужчины обнаружили в опоре «РЖД», и его директору они сообщили, что якобы могут привлечь его к ответственности за это. Естественно, таких полномочий у простых электриков не было.

- После чего они потребовали от генерального директора предприятия, которому принадлежит помещение, 150 тысяч рублей, пообещав не составлять акт о несанкционированном подключении и незаконном потреблении электроэнергии, не отключать устройства и не направлять соответствующие материалы для наложения штрафа, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Руководитель не испугался и сообщил обо всем в полицию. Деньги, а, точнее, их муляж, он передавал уже под контролем представителей МВД в селе Гаровка-1.

Сейчас дело направили в суд, где мужчинам вынесут приговор.

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